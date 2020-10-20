Москва, , 17:44 — REGNUM Законопроект, уточняющий процедуру исключения из реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей лесных насаждений, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 20 октября.

Инициатива внесена в Госдуму в рамках реализации постановления Конституционного суда РФ.

Предлагается дополнить статью 981 Лесного кодекса РФ положением, устанавливающим, что уполномоченный орган исключает из него информацию об арендаторах и покупателях по истечении двух лет с даты ее включения в реестр или по решению суда.

Действие этого положения предлагается распространить на правоотношения, возникшие до дня вступления в силу федерального закона.

Принятие законопроекта позволит устранить пробел в правовом регулировании порядка ведения реестра и обеспечит возможность арендаторам и покупателям осуществлять лесопользование по истечении двухлетнего срока после допущенных ими нарушений, отмечают в правительстве.