Абу-Даби, , 17:43 — REGNUM Запрос об открытии посольства ОАЭ в Израиле направлен арабской страной в израильский МИД, передаёт 20 октября Kan.

Запрос был вручен израильскому министру иностранных дел Габи Ашкенази. Это произошло сегодня, 20 октября, на первой встрече делегации ОАЭ с властями Израиля.

Встреча прошла на территории аэропорта Бен-Гурион, расположенного около Тель-Авива. Делегацию из ОАЭ возглавлял министр финансов и экономики.

В ходе этой исторической встречи Израиль и Эмираты подписали четыре соглашения из области экономического сотрудничества и туризма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти обеих стран — Израиля и ОАЭ — признали законность договорённости, заключённой этими двумя странами о полной нормализации отношений.

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