Ереван, , 17:38 — REGNUM В Карабахе армянские подразделения провели контрудар в районе Худаферинского водохранилища, отбросив азербайджанские войска в южном направлении, сообщила 20 октября пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян.

«Противник отступает в южном направлении, к Худаферинскому водохранилищу, неся большие потери. Мы предупреждали, что вы попадёте в ад», — написала Шушан Степанян.

Стоит отметить, что ряд независимых источников подтверждает это сообщение и сообщает о том, что азербайджанские подразделения были выбиты со своих позиций возле Худаферинского водохранилища. Отмечается, что в этом районе наблюдались мощные артиллерийские удары армянской стороны.

Как сообщало ИА REGNUM, бои в нагорном Карабахе продолжаются с 27 сентября. Армянская сторона признала гибель около 800 своих военнослужащих. Азербайджан данные о своих потерях не публикует совсем.

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