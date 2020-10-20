Минск, , 17:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть, а хочет защитить интересы белорусских граждан, сообщает 20 октября БелТА.

Лукашенко «Что касается президента Беларуси, он за власть посиневшими руками (много раз говорил) не держится. Вопрос не во мне. Вопрос в вас: что будет с вами без меня».

Белорусский президент пояснил, что нельзя рассчитывать на то, что прозападная оппозиция, если окажется у власти, пожалеет тех, кто поддерживает Лукашенко, в том числе ветеранов.

Лукашенко «Они пожалеют? Да порвут на куски».

Глава республики добавил, что в белорусской столице «будет наведён порядок».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что народ, а не он лично, решал и будет решать судьбу страны.

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