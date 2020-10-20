Минск, 20 октября 2020, 17:26 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не держится за власть, а хочет защитить интересы белорусских граждан, сообщает 20 октября БелТА.
Белорусский президент пояснил, что нельзя рассчитывать на то, что прозападная оппозиция, если окажется у власти, пожалеет тех, кто поддерживает Лукашенко, в том числе ветеранов.
Глава республики добавил, что в белорусской столице «будет наведён порядок».
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лукашенко заявил, что народ, а не он лично, решал и будет решать судьбу страны.
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