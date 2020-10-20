Москва, , 17:12 — REGNUM Министерством обороны России будет продолжена комплексная работа по расширению мер социальной защищенности военнослужащих и членов их семей, сообщает 20 октября газета «Красная звезда».

Об этом заявлено на фоне публикации проекта Минфина о «реформе» Вооруженных Сил России и сокращении расходов на содержание и социальную защиту военнослужащих.

Отмечается, что российское военное ведомство категорически против предложений Минфина.

При этом указано, что ряд предложений сформулирован так, как будто их авторы не знакомы с порядком начисления денежного довольствия и военных пенсий.

В частности, предложение об установлении максимального размера денежного довольствия, учитывающегося при исчислении военных пенсий, не выше 80%, свидетельствует о незнании существующего порядка, согласно которого размер военных пенсий зависит от выслуги лет и составляет от 50% денежного содержания за выслугу 20 лет, до 85% за выслугу 32 и более лет.

Кроме того, Минобороны напоминает, что ранее военное ведомство предлагало повысить минимальную выслугу лет, дающую право для выхода на пенсию, однако тогда Минфином России данная инициатива не была поддержана.

«Таким образом, обсуждение вопроса увеличения выслуги лет для выхода на пенсию военнослужащими без компенсационных мер бессмысленно», — отмечает Минооброны России.

Подчеркивается, что предложения Минфина увеличить на пять лет срок права на включение в накопительно-ипотечную систему жилищного обеспечения военнослужащих в долгосрочной перспективе только увеличит расходы госбюджета на их обеспечение жильем или выплату компенсаций.

«Реализация предложений Минфина России не приведет к какому-либо экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшит материальное благополучие и социальный статус военнослужащих», — подчеркивает Минобороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Министерство финансов опубликовало проект реформы ВС России, одним из элементов которой является сокращение штатной численности Вооруженных Сил на 10%, а также сокращение мер социальной защиты военнослужащих и членов их семей.

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