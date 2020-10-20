Вашингтон, , 17:02 — REGNUM Переговоры между участниками конфликта в Нагорном Карабахе пройдут в Вашингтоне, 20 октября сообщает агентство Reuters.

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О предстоящих переговорах заявили представители Армении и Азербайджана. Госдепартамент США пока официально не комментировал информацию.

Ожидается, что во встречах в Вашингтоне примут участие глава МИД Армении Зограб Мнацаканян и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Точная дата переговоров не называется.

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