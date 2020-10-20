Брюссель, , 17:00 — REGNUM «Техническая работа» над введением санкций против белорусского президента Александра Лукашенко скоро будет доведена до конца, заявил 20 октября на публичном мероприятии верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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На пленарном заседании Европейского парламента Боррель напомнил, что Лукашенко включён в новым санкционный список против Белоруссии — соответствующее одобрение было получено от Совета Евросоюза.

Боррель «Техническая работа началась сразу же после заседания совета и скоро завершится».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, включить в очередной санкционный список по Белоруссии президента этой страны предложила германская сторона. Берлин аргументировал это тем, что Лукашенко как президент якобы нелегитимен.

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