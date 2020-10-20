Москва, , 16:51 — REGNUM Министерство обороны России направило в Совет безопасности Российской Федерации документ о неприемлемости предложений Минфина РФ по сокращению численности Вооружённых Сил и изменению отдельных положений системы социальных гарантий военнослужащих, сообщает 20 октября газета «Красная звезда».

Российское военное ведомство провело внимательный анализ содержимого предложений Минфина и официально заявляет об отсутствии их поддержки.

Подчеркивается, что предложенные Минфином меры по сокращению должностей приведут к «нулевому» экономическому эффекту, но при этом значительно ухудшат материальное благополучие и социальный статус российских военнослужащих.

Кроме того, военное ведомство напоминает о неудачном опыте «реформ» 2007−2012 годов и результатах тогдашних сокращений военнослужащих, относящихся к структурам обеспечения.

Это опыт доказал «свою неэффективность и привёл к многочисленным проблемным вопросам, влияющим на боеспособность Вооружённых Сил», — напоминает Минобороны России.

«В ходе проводимых Вооружёнными Силами боевых операций, учений и манёвров необходимость содержания на них военнослужащих наглядно подтверждается», — подчеркивает российское военное ведомство.

Кроме того, ряд предложений Минфина свидетельствует о непонимании основополагающих принципов функционирования Вооруженных Сил.

«Военная служба — это особый вид государственной службы, непосредственно связанный с обеспечением обороны страны и безопасности государства. Характер данной службы предполагает выполнение военнослужащими задач, которые сопряжены с опасностью для жизни и здоровья», — напоминает Министерство обороны России.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября министерство финансов опубликовало проект реформы ВС России, одним из элементов которой является сокращение штатной численности Вооруженных Сил на 10%.

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