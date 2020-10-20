Хартум, , 16:43 — REGNUM Сумма в размере $335 млн переведена в США из Судана по договорённости Хартума и Вашингтона, сообщили 20 октября в суданском центробанке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 20 октября, американский президент Дональд Трамп заявил, что запросил у Судана вышеуказанную сумму в качестве компенсации жертвам терроризма, а также родственникам этих жертв.

Со своей стороны Вашингтон пообещал Хартуму исключить Судан из списка стран-спонсоров терроризма, что означает снятие ряда санкций. Власти Судана согласились на эту сделку.

Напомним, что в Судане в 1991 — 1996 гг. скрывался создатель «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усама Бен Ладен, за что эта африканская страна и попала в чёрный список США.

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