Ереван, , 16:32 — REGNUM «Третьи страны» не должны участвовать в войне в Нагорном Карабахе, заявил 20 октября президент Армении Армен Саркисян в интервью France 24.

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По словам армянского президента, армяне, которые встали на защиту Нагорного Карабахе против ВС Азербайджана, показали свою боеспособность.

Саркисян «Вместо вовлечения России или какой-либо третьей страны необходимо исключить из конфликта Турцию, которая в этом вопросе играет разрушительную роль».

При этом, по словам армянского президента, Ереван и Москва — союзники, отношения между странами он оценил как «доверительные».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 19 октября, армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что Россия может провести операцию в Нагорном Карабахе, поскольку поставляемые извне в горячую точку боевики угрожают и самой России.

По его словам, «у России есть легитимное право и основы, чтобы реагировать на эту ситуацию».

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