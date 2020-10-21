Москва, , 00:29 — REGNUM Заявление президента Армении Армена Саркисяна о том, что Ереван готов признать независимость Нагорного Карабаха в случае, если Баку не будет идти путём диалога, вызвало обсуждение среди пользователей сети. Граждане оставили своё мнение 20 октября в сервисе Яндекс.Новости.

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«Кто же мешал Армении вести переговоры последние 27 лет? Пока пушки не заговорили, все молчали», — пишет abcdf.

Часть пользователей выразила уверенность в том, что Нагорный Карабах должен стать независимым субъектов, потому что независимо от такого, кому достанется эта территория, конфликт не закончится. Более того, развязанная между Баку и Ереваном война была спровоцирована в интересах больших игроков, и двум республикам не смысла продолжать кровавую вражду.

«Положение дурацкое. И с кем имеем дело тоже понятно. А на этой сцене желающих позлорадствовать большинство. Слышу, как они потирают руки, накапливая статическое электричество, в ожидании обвала. Решение этого вопроса находится за рамками интересов воюющих сторон. Надо заставлять обе стороны признать Карабах самостоятельной единицей. Буферную зону вернуть Азербайджану. Короче сделать так, чтобы утёрлись обе стороны», — пишет Юрий Х.

Некоторые комментаторы отметили, что антироссийская позиция Армении проглядывается даже сейчас, когда страна находится в фазе войны и просит помощи у России. По мнению граждан, Ереван мало чем отличается, к примеру, от Литвы, в плане русофобских настроений, просто его ненависть сдерживается наличием фактора Азербайджана.

«Я обратил внимание на поведение армянской стороны, особенно диаспоры. Они не просят, они требуют, грозят и даже троллят Россию, типа вы держава или нет? И еще с плохо скрываемым презрением. Перенеси Армению на Запад, мы бы получили чисто антироссийское государство, но в окружении враждебного мусульманского мира они себе это по позволить не могут», — считает пользователь Юрий.

Большинство комментариев оказались схожи тем, что пользователи уверены в необходимости скорейшего прекращения войны. Стороны, по видению людей, должны сесть за стол переговоров и решать конфликт путём диалога, а не с помощью оружия.

«Армянам и азербайджанцам пора понять, что решить территориальный вопрос военными действиями не получится. Если одна сторона завоюет Карабах, то другая не успокоится и снова начнёт за него биться. Быть независимым, как отдельным государством, Карабаху будет трудно экономически, политически и в оборонке. Надо садиться и договариваться, делить спорные территории, начинать друг друга уважать. СССР потерял более 27 млн. человек, но с Германией общается, вернул ей ГДР. Россия понимает, что войну затеяли предыдущие поколения, а не нынешние. Так что начните армяне и азербайджанцы с прощения друг друга, садитесь за стол переговоров и удивите мир своим разумным решением. И пусть все злопыхатели отдыхают! Мира вам и добра!», — пишет Есения.

Напомним, 18 октября президент Армении Армен Саркисян заявил о том, что Ереван готов признать независимость Нагорного Карабаха в случае, если Баку не будет идти путём диалога.