Чебоксары, , 16:04 — REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев запустил новый цикл встреч со СМИ. Первое интервью после выборов уже не в качестве врио он дал городской газете «Чебоксарские новости», учредителем которой является администрация города Чебоксары.

«Рассказал о том, когда в город прибудут новые троллейбусы, что я имею ввиду, говоря «Чебоксары должны быть узнаваемы как столица Чувашии», когда закончится реконструкция аэропорта и что будет со спорткомплексом «Волга», — написал Олег Николаев на своей странице в соцсетях по итогам встречи с главным редактором Ларисой Буланкиной, которую поблагодарил за интересную беседу.

Он также отметил, что «весной похожие интервью завершились большой пресс-конференцией, на которой свои вопросы задали практически все издания республики», теперь же «завершим серию интервью прямой линией с пользователями соцсетей и большой пресс-конференцией».

«Дату, время и площадки для встреч назовем отдельно», — отметил глава Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство России включило СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, в связи с чем приняты дополнительныех меры поддержки. Так, СМИ и полиграфические предприятия до 30% нераспроданного печатного тиража смогут отнести к «прочим расходам», что позволит им снизить налоговую нагрузку. Соответствующие изменения в Налоговый кодекс подписал президент РФ 15 октября 2020 года.