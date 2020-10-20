Париж, , 16:22 — REGNUM Учитель истории Самуэль Пати, зверски убитый 16 октября во французской коммуне Конфлан-Сент-Онорин исламским экстремистом, будет посмертно награжден орденом Почетного легиона. Об этом во вторник, 20 октября, сообщает Le Figaro.

Как заявил министр национального просвещения Франции Жан-Мишель Бланке, Пати посмертно получит орден Почетного легиона. Награждение состоится во время общенациональной церемонии памяти, которая пройдет в среду, 21 октября, в здании университета Сорбонна в Париже.

Как передавалоИА REGNUM, 16 октября 18-летний мужчина убил и обезглавил учителя Самуэля Пати, который во время уроков показывал сатирические образы пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон охарактеризовал преступление как теракт.

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