Москва, , 15:58 — REGNUM Бизнесмен Евгений Пригожин в случае необходимости окажет правовую поддержку главе Национальной медицинской палаты Леониду Рошалю, которого, как считает Пригожин, оскорбили соратники Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд», которую возглавляет предприниматель.

В начале сентября российский медик заступился за врачей, боровшихся за жизнь Навального в Омске. После отправки оппозиционера в Берлин Рошаль предложил создать совместную группу, которая занялась бы лечением Навального. Кроме того, профессор попросил немецких медиков передать российской стороне данные, подтверждающие поставленный в ФРГ диагноз «отравление».

Однако этот посыл был негативно воспринят соратниками оппозиционера. Например, Владимиром Миловым.

Евгений Пригожин недавно подготовил несколько исковых заявлений о защите чести и достоинства против Милова, Навального и некоторых других сотрудников ФБК. При этом он выразил готовность оказать всестороннюю поддержку медику в суде на безвозмездной основе.

Рошаль, в свою очередь, в письменном виде поблагодарил предпринимателя за проявленную заботу, однако сообщил, что подавать в суд на соратников Навального не планирует.

Тогда Пригожин ответил, что в случае необходимости всегда готов оказать профессору юридическую поддержку.

«Уважаемый Леонид Михайлович! Чрезвычайно благодарен за ответ. Желаю вам здоровья и всегда остаюсь к вашим услугам», — приводит слова бизнесмена пресс-служба «Конкорд».