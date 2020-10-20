Москва, , 15:57 — REGNUM Председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что из современных деятелей его восхищение вызывает российский лидер Владимир Путин. Об этом премьер-министр заявил 20 октября на заседании дискуссионного клуба «Валдай».

Участники дискуссионного клуба спросили Мишустина, на кого он хотел бы ориентироваться. Глава правительства выразил восхищение деятельностью Путина: «Столько лет нести ответственность за людей, за развитие своей страны».

Из исторических личностей образцом для подражания для Мишустина является конструктор ракетно-космических систем Сергей Королев. Глава правительства добавил, что гордится дружбой с внуком Королева — Андреем.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в заседании дискуссионного клуба «Валдай» планирует принять участие президент Владимир Путин.