Брюссель, , 16:10 — REGNUM Депутаты Европарламента проголосовали против отправки миссии наблюдателей на предстоящие выборы в Грузию. Об этом 20 октября сообщает агентство «ИнтерпрессНьюс».

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По данным журналистов, вопрос об отказе направлять наблюдателей вынес на повестку дня депутат о партии «Прогрессивный альянс социалистов и демократов» Свен Миксер. Данное решение было принято из-за пандемии.

Ранее председатель Европарламента Давид Сассоли заявил, что нужно временно отказаться от ряда видов деятельности из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. В том числе он призвал отказаться от миссий наблюдателей на выборы.

Напомним, в Грузии 31 октября должны пройти выборы в парламент. На них согласились прислать наблюдателей ОБСЕ, некоммерческие организации из США «Национал-демократический институт» и «Международный республиканский институт», а также ряд других организаций.

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