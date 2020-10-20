Киев, 20 октября 2020, 16:02 — REGNUM Британские специалисты посетят Украину для изучения процедур на границе, а также порядка выдачи документов. Об этом заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, сообщает 20 октября «Интерфакс-Украина».
По её словам, визит состоится в рамках прежних договорённостей министров внутренних дел двух стран.
Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года подданным Великобритании разрешили ездить на Украину без виз. Аналогичного решения со стороны Великобритании не последовало.
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