Киев, , 16:02 — REGNUM Британские специалисты посетят Украину для изучения процедур на границе, а также порядка выдачи документов. Об этом заявила посол Великобритании на Украине Мелинда Симмонс, сообщает 20 октября «Интерфакс-Украина».

По её словам, визит состоится в рамках прежних договорённостей министров внутренних дел двух стран.

«Соединённое Королевство отправит на Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов. Я ожидаю, что этот разговор будет продолжаться некоторое время», — добавила посол.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале 2020 года подданным Великобритании разрешили ездить на Украину без виз. Аналогичного решения со стороны Великобритании не последовало.

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