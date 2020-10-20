20 октября 2020 | Время чтения 5 мин

Эстония призывает Польшу увеличить поддержку оппозиции в Белоруссии. Официальные призывы к вмешательству во внутренние дела другого государства сопровождаются киванием на «российскую угрозу» и упованием на помощь США.

Сергей Артёменко, , 16:17 — REGNUM В ходе состоявшихся 19 октября в Талине переговоров премьер-министр Эстонии Юри Ратас и президент Польши Анджей Дуда обсудили двусторонние и многосторонние отношения в контексте развития регионального и трансатлантического партнёрства. Особое внимание было уделено прошедшему в эстонской столице на высшем уровне саммиту «Инициативы трёх морей», объединяющей 12 стран Центральной и Восточной Европы, имеющих выход к Адриатическому, Балтийскому и Чёрному морям.

Эстония Иван Шилов © ИА REGNUM

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Между прочим Ратас напомнил, что на прошлой неделе «Эстония решила поддержать белорусские проекты по сотрудничеству в деле развития 500 тыс. евро» и заявил: «Мы должны увеличить поддержку гражданского общества, СМИ и молодежи Белоруссии».

Он также приветствовал подписанный 15 октября Дудой договор, заключённый между Польшей и США о расширенном военном присутствии, который, как подчеркнул эстонский премьер-министр, «весьма важен, так как открывает возможности для усиления военного присутствия США в Польше и, помимо этого, вселяет надежду на более заметное военное присутствие США в странах Прибалтики».

В ходе переговоров «белорусский вопрос» был тоже немаловажным, что вызывает, на первый взгляд, некоторое удивление. Эстония не граничит с Белоруссией. Эстонско-белорусский товарооборот более чем скоромный ($139,8 млн по итогам 2019 года). Двусторонний политический диалог достиг пика в 2016—2017 годах и сводился к ничему не обязывающим декларациям.

Когда официальным представителями МИД Белоруссии и Эстонии надо было продемонстрировать хоть какие-то отношения помимо банальной и весьма скромной торговли, дипломаты указывали на проекты программы Евросоюза для постсоветских республик «Восточное партнёрство». При пристальном взгляде на эту программу становится очевидным, что участие в ней Эстонии почти незаметно.

Объективно, у совершенно разных во всех отношениях и географически обособленных Эстонии и Белоруссии не было оснований развивать серьёзное двустороннее сотрудничество ни в экономике, ни в военной, гуманитарной или иных сферах. Оставались лишь возможности для эпизодических всплесков — как в случае с инициированной Александром Лукашенко «нефтяной войны» с Россией 2020 года. Тогда у Минска наблюдалось страстное желание продемонстрировать Москве «нефтяную независимость», и он проплатил (российскими дотациями) поставки венесуэльской нефти для белорусских НПЗ через прибалтийские порты. В частности, был задействован филиал таллиннского порта — порт Мууга.

Нефтегазовые конфликты Минска с Москвой совпадали с белорусскими электоральными циклами. Лукашенко и в 2010, и в 2020 году желал продемонстрировать разворот от России, и под эту сурдинку срубить с двух концов — и признание своего переизбрания от Запада получить, и миллиардную пресловутую поддержку от России методом нехитрого шантажа выцыганить.

Всё это время в тени оставались «белорусские» проекты западных спецслужб, реализуемые через НГО постсоветских лимитрофов, в том числе прибалтийских. Будучи геополитически несостоятельными, «молодые демократии» безотказно выполняли любой каприз новых «обкомов».

В эстонском казусе долгое время всё сводилось к антироссийским акциям на подхвате, так как большего себе эта прибалтийская постсоветская республика позволить не могла. Внимание на Белоруссию было активно переключено совсем недавно.

После госпереворота 2014 года состоялся вывод Украины из зоны влияния России. Затем настал черёд активного вычленения из союзных отношений с Москвой «многовекторного» Минска. К процессу были подключены политические мигранты из Белоруссии, в том числе находящиеся под покровительством властей Эстонии.

На днях, 17 октября пресс-служба эстонского правительства сообщала об объявленном МИД конкурсе предложений по финансированию проектов, направленных «на оказание помощи и укрепление гражданского общества Белоруссии». В официальном сообщении политкорректно сформулированы цели жидкого финансового потока: «Действия, для которых запрашивается поддержка, должны быть связаны с продвижением независимых средств массовой информации, предоставлением медицинской или реабилитационной помощи жертвам репрессий, а также поддержкой преподавателей и образовательных программ».Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу констатировал важность продолжения поддержки «демократических устремлений белорусского народа и поддержки внимания международного сообщества к ситуации в стране» — то есть в Белоруссии, с которой Эстония не граничит, но до событий в которой у нынешней власти бывшей Ревельской губернии проснулся необычайный интерес. Под «демократическими устремлениями» закамуфлированы устремления, аналогичные устремлениям русофобов украинских, молдавских и прочих.

Рейнсалу заявил: «Мы должны продолжать расширять возможности белорусского гражданского общества для устойчивых демократических процессов. Обеспечение распространения свободы слова и поддержка прав мирных демонстрантов должны быть в центре внимания».

Фактически речь идёт о неприкрытом вмешательстве Запада во внутренние дела Белоруссии. Делается это в том числе и эстонскими руками. Все те формально благие устремления, которые декларирует таллинский официоз, вполне уместно реализовать в самой Эстонии. О ней порядком подзабыли после гробокопательского, откровенно русофобского скандала с «Бронзовым солдатом».

Накануне принятия решения об открытии конкурса на грантовую поддержку прозападной оппозиции в Белоруссии, добивающейся свержения Александра Лукашенко и полного прекращения белорусско-российской интеграции, Рейнсалу прибыл в Вильнюс и провёл переговоры с экс-кандидатом в президенты Белоруссии (которую литовские власти провозгласили «президентом Белоруссии») Светланой Тихановской. Тот самый Рейнсалу, который 29 сентября в оценке отношений с Россией заявлял об «обеспокоенности позицией её нынешнего руководства, которое не заинтересовано в соблюдении международных обязательств», заинтересованности в развитии «дружественных и взаимовыгодных отношений с Россией» при условии «соблюдения международного права».

Таллин не только сам попирает международное право, демонстративно вмешиваясь во внутренние дела Белоруссии, но и подстрекает к этому своих партнёров по ЕС и НАТО. Очевидно, по своей инициативе эстонское руководство таких заявлений не делало бы и, учитывая серьёзные социальные проблемы в Эстонии, не выделило бы на поддержку национал-радикалов в Белоруссии ни цента.

Столь активное вмешательство Таллина в белорусский внутриполитический конфликт свидетельствует о многом. Прежде всего, очевидна мобилизация западными правительствами последних рычагов давления на официальный Минск, находящийся под российским ядерным зонтиком.

МИД Эстонии уже определился с теми, кто освоит полмиллиона евро. Как и в Литве, как и в Латвии, деньги получат местные и белорусские национал-радикалы, которые, при всех их отличиях, объединяет одно — русофобия. Для них попросту организована дополнительная кормушка.

Россия почему-то не отвечает тем же. Опыт западных друзей и партнёров свидетельствует: такая подрывная деятельность не стоит дорого, если не разводить коррупционную бюрократическую канитель. Практический же выход, как показывает украинский опыт, может быть весьма значительным. Тем более в Белоруссии, куда инвестировано слишком много, чтобы позволить заполучить режим ещё хуже, чем нынешний.