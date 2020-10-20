Тегеран, , 15:43 — REGNUM Переговоры между представителями Украины и Ирана проходят непросто, но продвигаются вперёд. Об этом написал заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин 20 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он прокомментировал ход переговоров между Украиной и Ираном по делу о сбитом самолёте компании «Международные авиалинии Украины», которые проходят в Тегеране.

По его словам, состоялись встречи двух рабочих групп.

«Отдельно поговорим о компенсации убытков МАУ», — добавил Енин.

Ранее иранское информационное агентство Mehr сообщало, что в Тегеране пройдут три встречи с украинской делегацией, в которой примет участие заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тегеране пройдут украино-иранские переговоры по делу о сбитом самолёте