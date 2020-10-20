Москва, , 15:37 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот», сотрудников которой в США обвинили в контрабанде электронной аппаратуры, может «сама защитить свои интересы». Об этом 20 октября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также: США обвинили сотрудников «Аэрофлота» в контрабанде электроники на $50 млн

Официальный представитель Кремля признался, что не знает сути предъявленных американской стороной обвинений. При этом он уверен, что компания сама имеет возможность в соответствующем порядке защищать свои интересы.

«И, конечно же, российское государство тоже всегда стоит на страже интересов наших отечественных компаний», — добавил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в прокуратуре восточного округа штата Нью-Йорк заявили, что сотрудники компании «Аэрофлот» якобы причастны к контрабанде электроники из США в Россию. Американское надзорное ведомство утверждает, что в рамках преступной схемы в Россию были вывезены устройства iPhone, iPad, Apple Watch и другая техника общей стоимостью $50 млн.

В прокуратуре заявили, что этим занимались десять членов международной группы контрабандистов, восемь из которых уже арестованы. Визы 113 сотрудников «Аэрофлота» аннулированы.