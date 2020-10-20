Бишкек, , 15:36 — REGNUM «Моему сыну звонят и предлагают от $50 тысяч до $300 тысяч (от 3,9 млн до 23,4 млн рублей), чтобы заполучить какую-то должность», — заявил и. о. президента Киргизии Садыр Жапаров в интервью телеканалу Al Jazerra, передает «АКИpress».

Следите за развитием событий в трансляции: «Беспорядки и борьба за власть в Киргизии – все новости»

По его словам, с момента обретения независимости в Киргизии все назначения на государственные посты делались сугубо за взятки, а их размер зависел от прибыльности должности.

Читайте также: Суд оправдал и. о. президента Киргизии и назначенного им главу спецслужб

«Я изучил все коррупционные схемы — они ведут к чиновникам в Белый дом, которые вместе с бизнесменами, с министерствами разворовывали бюджетные деньги. Я полностью знаю эти схемы», — подчеркнул он.

Подводя итог, Жапаров пообещал уничтожить все связанные с назначением на государственные должности коррупционные схемы в течение одного-двух месяцев.

Читайте также: В Киргизии изменят Конституцию, чтобы Жапаров мог выдвинуться в президенты