Варшава, , 15:33 — REGNUM 20 октября в Сейме Польши рассматривается законопроект правящей партии «Право и справедливость», который предусматривает освобождение медицинских работников от уголовной ответственности за ошибки при лечении пациентов с COVID-19. Об этом передает Dziennik.

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Речь идет о поправках в Закон о здравоохранении. Депутаты от «Право и справедливость» предлагают включить в него положение, исключающее уголовную ответственность для медицинских работников, которые допустили ошибку в борьбе с коронавирусом во время пандемии.

«Если эта ошибка непреднамеренная, не носит характер явной халатности, то уголовное наказание должно быть исключено», — заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

Инициаторы законопроекта поясняют необходимость поправок тем, что в текущих пандемических условиях необходимо, чтобы борьбой с коронавирусом занималось как можно больше врачей разных специализаций. Не только инфекционисты и терапевты. Поэтому, по мнению депутатов, медработникам, которые сегодня впервые сталкиваются с подобными ситуациями, необходимо дать правовые гарантии неприкосновенности в случае ошибок.