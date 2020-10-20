Киев, , 15:31 — REGNUM Сегодняшнее выступление президента Украины Владимира Зеленского в Раде прибавит к рейтингу «Слуги народа» на местных выборах минимум до 5%, заявил депутат парламента от президентской фракции Александр Дубинский.

Парламентарий отметил, что выступление президента в Раде было «убедительное» — «про войну и мир, ответственность власти и вызовы на будущее».

«По ощущениям, это выступление прибавит к рейтингу «Слуги народа» в областях минимум до 5%», — отметил он.

Вместе с тем, стоит подчеркнуть, что Дубинский является одним из внутренних оппозиционеров «Слуги народа», поэтому речь может идти и о «троллинге» президента с его стороны.

В свою очередь, народный депутат из фракции «Европейская солидарность» Виктория Сюмар заявила, что много цинизма видела в этой Раде — «но такого цинизма, честно скажу, не видела еще ни разу».

«Я увидела банального пиарщика и циника, который на всем святом умеет только пиариться», — заявила политик из фракции Порошенко.

ИА REGNUM напоминает, что через несколько дней, 25 октября, на Украине должны состояться местные выборы.