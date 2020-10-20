Минск, , 15:34 — REGNUM Правоохранительные органы Белоруссии изменили тактику борьбу с участниками несанкционированных протестных акций. Об этом 20 октября рассказал белорусский президент Александр Лукашенко, принимая сегодня кадровые решения, передает агентство БелТА.

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«Плохо, что шатаются по Минску, плохо, что ведут себя внаглую. Но мы поменяли тактику. Мы в спокойном режиме найдем каждого», — заявил он.

Также Лукашенко отметил, что современные средства позволяют это делать и что власти Белоруссии это делают.

Кроме того, белорусский лидер уточнил, что он никому не угрожает и добавил, что работа в этом направлении ведется и она дает определенный эффект.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии сегодня нужны не просто профессионалы, но преданные своему государству люди.