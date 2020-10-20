Рубежное, , 15:28 — REGNUM Аньтироссийские санкции Украины ударили в первую очередь по самой Украине. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, председатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук 20 октября в эфире телеканала 112.ua.

По его словам, Украина сделала большую ошибку, присоединившись к антироссийским санкциям Евросоюза, поскольку в ответ РФ ввела свои санкции против Украины.

«В целом по стране мы получили негатив в экономике, причём, он очень серьезный, этот негатив, исчисляется миллиардами долларов», — отметил Медведчук.

Политик добавил, что таким образом Украина уничтожила свой «экспортный потенциал».

Медведчук рассказал, что после его недавней поездки в Москву, после которой были сняты санкции в отношении трёх украинских предприятий, его политсила продолжает переговоры с властными структурами РФ и намерена добиться снятия санкций с ряда других украинских компаний.

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«Завтра в торгово-промышленной палате в России наша делегация партийная будет обсуждать план дальнейшего снятия санкций с многих предприятий», — сообщил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Медведчук заявил о том, что на Украине идут процессы деиндустриализации, деинтеллектуализации и деградации, а украинская молодёжь нужна западным странам в качестве рабов.

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