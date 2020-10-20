Киев, , 15:22 — REGNUM Содержание послания президента Украины Владимира Зеленского Раде выглядит как смесь реальности и иллюзий, а в целом это было что-то вроде того, как актер озвучивает текст, написанный сценаристом, заявил в своем комментарии 20 октября украинский политолог Владимир Воля.

Политолог отметил выгодные стороны послания для президента:

«Зеленский очень хорошо читает свой текст… видимо, перед этим провел репетицию. В общем, все выступление — это ответ критикам и оппозиции от представителей предыдущей власти. Опровержение их утверждений об измене, а также демонстрация того, что сделала нынешняя власть в отличие от предыдущей».

Эксперт заявил, что президент в Раде перед депутатами прочитал реферат, который ему написали — «но при этом он не понимает большую часть из того, что там написано».

«То есть, Зеленский находится в иллюзиях, которые ему внушает более компетентное и умелое в манипуляциях окружение… Частично правы те, кто говорят, что вместо президента «говорил» суфлер. Думаю, что более правильно сказать, вместо президента был реферат от «коллективного суфлера»», — добавил Воля.

ИА REGNUM напоминает, что сам Зеленский заявил, что начиная со следующего года послания главы государства к Верховной раде будут проходить в новом формате.

«Я предлагаю со следующего года приглашать из каждой области Украины — военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов ‑ и отчитываться о том, что сделано, и презентовать планы на будущее людям, которые наняли меня на работу на 5 лет», — отметил президент.