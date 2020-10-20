Вашингтон, , 15:37 — REGNUM Фирмы, которые предоставляют услуги или средства для модернизации или установки оборудования на судах для укладки газопровода «Северный поток — 2», также попадут под санкционные меры властей США. Об этом 20 октября сообщается в обновленных пояснениях к санкциям, которые опубликованы на сайте американского государственного департамента.

«Такие действия, подлежащие санкциям… могут включать, помимо прочего, предоставление услуг или средств для модернизации или установки оборудования для этих судов, или финансирование модернизации или установки оборудования для этих судов», — говорится в пояснении к санкциям.

Также указывается, что госдепартамент и министерство финансов США готовы использовать весь спектр санкционных мер для того, чтобы остановить строительство данного трубопровода.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что газопровод «Северный поток — 2» будет обязательно достроен, но когда именно — пока не известно.