Джакарта, , 15:18 — REGNUM Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга заявил, что государство предоставит Индонезии кредиты, чтобы помочь преодолеть пандемию, сообщает Kompas.

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«Принимая во внимание влияние COVID-19 на экономику Индонезии, Япония выделила заем в качестве финансовой помощи в размере 50 млрд японских йен (6,95 трлн рупий или $469 млн) для увеличения потенциала Индонезии по управлению стихийными бедствиями», — заявил Ёсихидэ Суга во время визита в Индонезию.

Помимо оказания помощи в виде денежных ссуд, Япония также поощряет сотрудничество с медицинскими учреждениями Индонезии путем предоставления медицинских товаров и оборудования.

Стороны также договорились о создании коридора для деловых поездок.

Между тем, президент Индонезии заявил, что Япония с самого начала была стратегическим партнером Индонезии в борьбе с пандемией.

«Я приветствую подписание 19 октября 2020 года меморандума о сотрудничестве в области здравоохранения между Индонезией и Японией», — отметил глава Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил визит премьер-министра Японии в Индонезию.

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