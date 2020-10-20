Вашингтон, 20 октября 2020, 15:18 — REGNUM Глава Государственного департамента США Майкл Помпео призвал власти других стран к поимке и выдаче российских граждан, обвиненных американским минюстом в хакерском взломе выборов и Олимпийских игр в Южной Корее. Соответствующее заявление опубликовала 19 октября пресс-служба внешнеполитического ведомства США.
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По словам Помпео, деятельность, в которой обвинили «сотрудников ГРУ», демонстрирует полное пренебрежение общественной безопасностью и международной стабильностью.