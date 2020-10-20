Рим, , 15:10 — REGNUM Польский микробиолог Мацей Тарковский, который в настоящее время трудится в команде исследователей в больнице Сакко в итальянском Милане, был награжден Рыцарским крестом за вклад в борьбу с пандемией коронавируса из рук президента Италии Серджио Маттареллы. Об этом сообщает Dziennik.

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«Получая награду, я вспоминал всех, кто борется с коронавирусом в Польше. Всех, кто вовлечен в эту битву, кто находится на ее передовой, а значит, всех наших врачей. Они заслуживают огромной благодарности», — сказал Тарковский после награждения.

Помимо польского ученого, наград удостоились все члены его исследовательской группы. В неё вошли Клаудиа Балотта, Джангульельмо Цехендер, Арианна Габриэли, Анналиса Бергна и Алессия Лай.

Заслуга исследователей была в том, что еще в начале февраля они смогли выделить штамм коронавируса и предоставили его мировому сообществу для углублённых исследований и разработки вакцины.