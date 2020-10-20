Киев, , 15:11 — REGNUM Украина начнёт покупать ракетный комплекс «Нептун» уже в 2020 году. Об этом заявил министр обороны Украины Андрей Таран, сообщила 20 октября пресс-служба министерства обороны страны.

Таран отметил, что закупки начнутся, несмотря на то, что в 2020 году средства на закупку данного оружия не предусмотрены. Деньги будут выделены за счёт перераспределения средств в рамках существующего госзаказа.

«Теперь комплекс может заказываться и закупаться как серийный образец. В ближайшее время сформируем официальный заказ, задачи по количеству и срокам поставки. Необходимые средства для закупки есть», — сказал он.

Министр добавил, что дивизионы «Нептунов» будут размещены на юге Украины и будут прикрывать Чёрное и Азовское моря.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что в 2020 году расходы на вооружённые силы Украины стали рекордными за всю историю государства, и в 2021 году они останутся, как минимум, на том же уровне.

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