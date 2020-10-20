Москва, , 15:05 — REGNUM Официальных решений о сокращении численности Вооруженных сил России не принималось. Об этом 20 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Никаких решений на сей счет не принималось», — сказал представитель Кремля. Он уточнил, что этот вопрос может обсуждаться на экспертном уровне, но на уровне принятия решения вопрос не стоит.

Ранее российские СМИ сообщили о подготовке проекта реформы Вооруженных сил России. Одним из элементов реформы станет сокращение штатной численно военнослужащих на 10%. Сообщалось, что документ подготовили в министерстве финансов.

Читайте ранее в этом сюжете: Минфин России предложил сократить 100 тыс. должностей в российской армии

Читайте развитие сюжета: Минобороны России заявляет о резком неприятии предложений Минфина РФ