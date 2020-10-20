Москва, , 14:51 — REGNUM Обвинение России в хакерских атаках является признаком нездоровой русофобии. Об этом 20 октября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Он прокомментировал обвинение властей Великобритании и США в хакерских атаках на сайт Олимпийских игр, предвыборный штаб президента США Дональда Трампа и другие объекты.

«Это напоминает рецидивы оголтелой русофобии, которые не имеют ничего общего с реальностью», — сказал Песков.

Напомним, 19 октября Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал сообщение, в котором обвинил Россию в подготовке срыва летних Олимпийских игр 2020 в Токио.

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