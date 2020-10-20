Киев, , 14:59 — REGNUM Выселение этнических украинцев из Польши во время операции «Висла» проиллюстрировали фотографией депортации евреев в концлагеря. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 20 октября на своей странице в социальной сети Facebook.

Он опубликовал изображение страницы учебника «История Украины для 11-го класса» за авторством Виталия Власова и Станислава Кульчицкого.

«Если присмотреться, то на выселяемых «украинцах» вы увидите нашитые шестиконечные звёзды… авторы рекомендованного министерством образования Украины учебника, сфальсифицировали пособие, использовав для иллюстрации выселения украинцев фото Холокоста — депортации евреев в нацистские концлагеря смерти», — рассказал Долинский.

Он также отметил, что авторы предлагают ученикам «рассмотреть фотодокумент» и описать свои чувства.

Глава комитета подчеркнул, что 154 тыс. экземпляров данного учебника были куплены за счёт государства в 2019 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском учебнике истории была обнаружена глава, посвящённая вымышленной «российско-украинской войне».

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