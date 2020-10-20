Киев, 20 октября 2020, 14:59 — REGNUM Выселение этнических украинцев из Польши во время операции «Висла» проиллюстрировали фотографией депортации евреев в концлагеря. Об этом сообщил глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский 20 октября на своей странице в социальной сети Facebook.
Он опубликовал изображение страницы учебника «История Украины для 11-го класса» за авторством Виталия Власова и Станислава Кульчицкого.
Он также отметил, что авторы предлагают ученикам «рассмотреть фотодокумент» и описать свои чувства.
Глава комитета подчеркнул, что 154 тыс. экземпляров данного учебника были куплены за счёт государства в 2019 году.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в украинском учебнике истории была обнаружена глава, посвящённая вымышленной «российско-украинской войне».
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