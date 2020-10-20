Берлин, , 14:46 — REGNUM Барбара Словик — глава берлинской полиции — сообщила, что в дорожной службе германской столица рассматривают возможность введения обязательных велосипедных номерных знаков. Причина кроется в увеличивающемся количестве ДТП с участием велосипедистов. Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Руководитель полиции утверждает, что агрессивное поведение в дорожном движении в столице Германии возрастает, в том числе и среди велосипедистов. «Всё чаще участниками аварий становятся велосипедисты. При этом, более 50% дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов происходят по их вине. Мы должны подумать, как с этим бороться», — подчеркнула Словик.

Представитель парламентской группы по транспорту в берлинском ландтаге (городском самоуправлении) Оливер Фридеричи заявил, что его парламентская группа поддержала требования берлинской полиции. Он добавил, что «в идеале требование о регистрационных знаках для велосипедов должно применяться по всей стране». «Цель должна заключаться в привлечении к ответственности велосипедистов, которые нарушают правила дорожного движения или ведут себя агрессивно по отношению к другим», — отметил он.

Согласно статистике, за 2019 год в Берлине произошло 147 306 ДТП, из которых 7 854 случая были с участием велосипедистов. Это почти 4% от общего числа. В текущем году уже 15 велосипедистов погибло на берлинских дорогах.