Джакарта, , 14:46 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо высоко оценил визит премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги в Индонезию, сообщает CNN Indonesia.

Глава государства заявил, что посетить Индонезию во время пандемии было непросто, поэтому он очень ценит это.

«Я считаю, что решение о поездке за границу, особенно в Индонезию во время пандемии, непростое, поэтому я очень ценю визит. И этот визит является символом твердой приверженности», — заявил Джоко Видодо.

Президент Индонезии представил премьер-министру Японии нескольких министров передового кабинета Индонезии.

Ранее премьер-министр Японии посетил Вьетнам. Стороны заключили соглашение о сотрудничестве в области обороны и безопасности перед лицом растущей мощи Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии приветствовал прибытие премьер-министра Японии и его супруги в президентский дворец в Богоре.

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