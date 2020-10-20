Тбилиси, , 14:49 — REGNUM Нападение в Грузии, в Болнисском муниципалитете в Нижней Карталинии, на активиста оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Левана Микеладзе было ответом на агрессию. Об этом, как передает «Общественное телевидение», 20 октября сообщил журналистам исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

«Вчера произошел очень серьезный инцидент. Было совершено нападение на сторонника «Грузинской мечты», и он подвергся жестокому физическому насилию. После этого постыдного инцидента, к сожалению, последовала еще большая реакция со стороны людей, связанных с нашим штабом», — заявил Кобахидзе.

Он отметил, что осуждает насилие и призвал правоохранительные органы разобраться в этом деле и наказать виновных с обеих сторон конфликта. Он также обвинил сторонников ЕНД в провокации, на что пообещал дать «политический отсвет».

Стоит отметить, что накануне о нападении в Болнисском муниципалитете сообщил Микеладзе, который является членом избирательного штаба мажоритарного кандидата в депутаты от ЕНД и блока «Сила в единстве» Кахи Окриашвили.

Микеладзе заявил, что его преследовали неизвестные, когда он ехал на автомобиле, а затем открыли «стрельбу». Активист отметил, что среди нападавших заметил двух лиц, причастных к избирательному штабу «Грузинской мечты». Он в ходе инцидента не пострадал.

Напомним, в Грузии на 31 октября запланировано проведение выборов в парламент.

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