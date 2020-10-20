Киев, , 14:46 — REGNUM Озвученное сегодня, 20 октября, послание президента Украины Владимира Зеленского парламенту — это «четкий план действий для власти во внутренней и внешней политике».

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, по словам Данилова, из послания понятно, что для Зеленского достижение мира на Украине остается самым главным приоритетом.

Секретарь СНБО также заявил, что «крайне важна» инициатива президента Украины по созданию формата «Крымская платформа».

«Вопрос Крыма… для нас также является ключевым, и мы никогда не снимали его с повестки дня», — отметил Данилов.

Напомним, что эксперты в целом скептически оценили послание Зеленского депутатам, заявив, что гораздо больше выступление было похоже на политическую агитацию накануне местных выборов.