Москва, 20 октября 2020, 14:37 — REGNUM Создание украинских военно-морских баз может негативно повлиять на ситуацию в Черноморском регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября, общаясь с журналистами.
По его словам, необходимо сначала проанализировать, что именно имел в виду Зеленский, о каких именно и чьих военных базах идёт речь.
Он подчеркнул, что для каких-либо выводов нужна дополнительная информация.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своём ежегодном послании президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут построены две украинские военно-морские базы. При этом он не уточнил, какие именно силы будут размещены на этих базах.
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