Москва, , 14:37 — REGNUM Создание украинских военно-морских баз может негативно повлиять на ситуацию в Черноморском регионе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 20 октября, общаясь с журналистами.

По его словам, необходимо сначала проанализировать, что именно имел в виду Зеленский, о каких именно и чьих военных базах идёт речь.

«С учётом всех имеющихся реалий, это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе. Потенциально такая опасность существует», — рассказал Песков.

Он подчеркнул, что для каких-либо выводов нужна дополнительная информация.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в своём ежегодном послании президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Украине будут построены две украинские военно-морские базы. При этом он не уточнил, какие именно силы будут размещены на этих базах.

Читайте ранее: Кулеба о военных НАТО на Украине: «Мы не против»

Читайте ранее в этом сюжете: Украина построит две базы для защиты Черноморского региона — Зеленский