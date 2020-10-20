Сеул, , 15:03 — REGNUM ВВС Южной Кореи насчитывают уже 24 истребителя F-35A. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Управления программ оборонных закупок (DAPA).

По их словам, Южная Корея получает от США истребители-невидимки с марта прошлого года в рамках плана, предусматривающего развёртывание 40 единиц техники до начала 2021 года.

Известно, что из-за пандемии коронавируса возникла некоторая задержка с поставкой самолетов, однако ситуацию удалось урегулировать благодаря совместным усилиям Сеула и Вашингтона. До конца года в страну поставят еще 16 воздушных судов.

Отмечается, что строительство объектов в Южной Корее, на которых будут размещены самолёты, планируется завершить к декабрю текущего года.