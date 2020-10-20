Киев, , 14:30 — REGNUM Заявление офиса президента Украины (ОП) касаемо решения Дарницкого районного суда г. Киева, вынесшего политически незаангажированное решение относительно «исторического пасквиля» за авторством Вахтанга Кипиани и установившего, что в ряде фрагментов автор книги нарушил права народного депутата Рады Виктора Медведчука на уважение достоинства и чести, неприкосновенности деловой репутации, является давлением на судебную власть.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», обнародованном сегодня, 20 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

В оппозиционной политсиле попытку офиса президента дать политическую оценку историческим событиям сквозь призму «ура-патриотической целесообразности» и псевдозапроса общества считают «циничной манипуляцией общественным мнением».

«По мнению ОП, именно Кипиани и представители издательства — это и есть общество, «готовое отстаивать свои права». Более того, ОП навязывает обществу свою — единственно правильную точку зрения — в духе оруэлловского: «Война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила». А политическая ложь — «историческая правда». Выразив «удивление» отдельными формулировками в решении суда и заявив, что документальная основа книги не вызывает никаких сомнений, ОП не просто оказывает давление на судебную ветвь власти, а, по сути, подменяет собой независимое правосудие, что является прямым нарушением конституции Украины», — указали в ОПЗЖ.

Впрочем, добавили в партии, как и упомянутая в заявлении ОП «цензура».

"Хотелось бы, чтобы у Зеленского о неконституционности введения цензуры помнили не только при написании политических заявлений, но и при реализации государственной политики, прекратив попытки принять очередной репрессивный закон о медиа и/или дезинформации», — заявили в партии Медведчука.

В ОПЗЖ констатировали, что незнание законов, правовой нигилизм и архинепрофессионализм в офисе Президента стали движущей силой всех «реформ» и преобразований власти Украины.

«А «потураевщина» в ОП в худших традициях Порошенко — Яценюка — Парубия — Турчинова сегодня не только формирует русофобскую повестку дня, но и направлена на сведение счетов с политическими оппонентами, а именно с Виктором Медведчуком как одним из лидеров «Оппозиционной платформы — За жизнь» — оппозиционной политической силы. Недоюристы и псевдоисторики из ОП, устанавливающие, какое решение суда является резонансным, а какое нет, и тем самым оказывающие давление на суд в угоду определенным политическим силам, — это угроза независимости судебной системы в частности и суверенитету Украины в целом», — отметили в пресс-службе.

В связи с вышесказанным, «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявляет, что мнение гражданского общества определяют не группа маргинальных деятелей и политиков, живущих на гранты международных ростовщиков, и не офис президента Украины, в настоящий момент «изобилующий ставленниками Сороса и МВФ».

«Реальный запрос общества, которое готово отстаивать свои права, уже очевиден. Это смена недееспособной, опасной для своего народа власти. Запрос общества — это мир на Донбассе. Это возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс. Это экономическая стабильность и социальная защита граждан. Это качественные медицина и образование. Это политически немотивированное правосудие. Власть Зеленского не только не оправдала, но и полностью исчерпала кредит народного доверия — сегодня об этом свидетельствуют социологические данные. И уже в ближайшее время это продемонстрируют результаты местных выборов. Их итоги станут окончательным приговором для команды, которая раскалывает страну псевдопатриотизмом и борется с инакомыслием», — подытожили в пресс-службе партии Медведчука.

ИА REGNUM напоминает, что накануне Дарницкий районный суд Киева принял решение по иску оппозиционного политика, депутата Верховной рады Виктора Медведчукао защите чести, достоинства и деловой репутации.

Согласно источнику, суд постановил, что в ряде фрагментов книгиВахтанга Кипиани «Дело Василия Стуса» нарушаются права Виктора Медведчука на уважение к достоинству, чести, неприкосновенности деловой репутации. Суд установил, что изложенная в книге информация о народном депутате является лживой и недостоверной.

В офисе президента Украины выступили с комментарием относительно этого решения суда и отметили, что «удивлены некоторыми формулировками в указанном решении».