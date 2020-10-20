Исламабад, , 14:21 — REGNUM Посольство Индонезии в Исламабаде массово продвигает индонезийскую торговую ярмарку Virtual Trade Expo Indonesia (TEI) 2020 через различные каналы и средства массовой информации, чтобы стимулировать участие деловых людей в Пакистане, сообщает Antara.

«Уголь — одна из основных потребностей текстильной промышленности в Пакистане. Потребность в угле будет расти вместе с ростом спроса на электроэнергию и усилиями по повышению производительности текстильного производства как основного экспортного товара Пакистана», — заявили импортёры угля в городе Файсалабад.

Экспорт угля Индонезии в Пакистан в 2019 году составил 2,5 млн тонн, что оценивается в 227 млн долларов США. В 2019 году общий объем торговли между Индонезией и Пакистаном достиг 2,3 млрд долларов США.

Как сообщало ИА REGNUM, помимо улицы имени действующего президента Индонезии Джоко Видодо в ОАЭ, есть ещё семь индонезийских деятелей, в честь которых назвали улицы за рубежом.

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