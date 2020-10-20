Киев, , 14:21 — REGNUM Выступление Владимира Зеленского в Раде на послание депутатам было «не слишком похоже», заявил в своем комментарии 20 октября украинский политолог Николай Спиридонов.

«Посмотрел выступление Зеленского с трибуны Верховной рады. Честно говоря, на послание депутатам это было не слишком похоже… Больше на предвыборное обращение к избирателям», — отметил эксперт.

«Послушал послание Зеленского. Класс! Мне понравилось. Так много сделано! Такие достижение за эти полтора года! А какие показатели роста и успеха!», — саркастически комментирует другой политический эксперт, Сергей Гайдай.

«Хочу жить в стране, в которой он работает президентом. Завидую ее жителям, которые избрали его. Не подскажете — это где, какая это страна? Куда мне иммигрировать из Украины?», — отметил он далее.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский выступил с ежегодным посланием к Верховной раде о внутреннем и внешнем положении страны. Соответствующее выступление должно было состояться еще в апреле, но его отложили из-за карантина. В итоге Зеленский «по случайности» обратился к парламенту за несколько дней до местных выборов, которые должны состояться 25 октября.