Бишкек, , 14:21 — REGNUM Полиция Чикаго задержала уроженца Киргизии, провисевшего более 13 часов на внешней стороне стены небоскреба Trump Tower и угрожавшего убить себя, если ему не устроят встречу с президентом США Дональдом Трампом, пишут американские СМИ.

Инцидент произошел накануне, 19 октября.

По словам представителя чикагской полиции Тома Ахерна, выходец из Киргизии использовал страховочную веревку для того, чтобы свеситься с балкона 16-го этажа «Башни Трампа».

Своим поступком мужчина пытался добиться внимания американской прессы, чтобы с ее помощью добиться разговора с президентом США. В случае отказа он грозился убить себя.

После нескольких часов переговоров мужчина согласился не совершать суицид и сдался полицейским.

https://twitter.com/i/status/1317968146867900416

Впоследствии выяснилось, что задержанным оказался 31-летний Эдиль Алиев, который намеревался обсудить с президентом США Дональдом Трампом требования движения Black lives matter, сторонником которого он себя назвал.