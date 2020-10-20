Бишкек, , 14:18 — REGNUM Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев в ходе состоявшейся сегодня, 20 октября, встречи обсудил с послом Ирана Саидом Харази внутриполитические процессы, происходящие в республике в последнее время. Об этом сообщает пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства.

Новый глава МИД Киргизии поблагодарил иранское правительство за присланную в республику в мае и августе текущего года гуманитарную помощь для борьбы с коронавирусом,

Также от лица киргизстанских властей Казакбаев выразил признательность иранской стороне за выделение $1 млн (77,9 млн рублей) гранта на строительство в южной столице Киргизии спортивного комплекса имени олимпийского чемпиона Голамрезы Тахти.