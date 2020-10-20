Минск, , 14:23 — REGNUM Белоруссии сегодня нужны не просто профессионалы, но преданные своему государству люди. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко 20 октября, комментируя ряд кадровых решений.

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«Сегодня время требует надёжных людей, верных и преданных своему государству. Чтобы нас не порвали на куски и не разделили», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Президент отметил, что на руководящие должности стали чаще выдвигаться молодые люди, однако им не хватает опыта. Сначала нужно «потоптаться хорошо по жизни», а не по минским чистым улицам. Надеяться завтра руководить не только предприятием, но и страной, — опасное заблуждение.

Среди назначений Лукашенко 20 октября — ректоры трёх вузов, в которых была высока протестная активность. Он также назначил Андрея Сойко новым генеральным директором ОАО «Нафтан», Константина Бурака — руководителем аппарата Совмина, Леонида Мартынюка — помощником президента — инспектором по Могилевской области.

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