Брюссель, , 14:14 — REGNUM Правительство Южной Кореи намерено оказывать финансовую поддержку Целевому фонду афганской национальной армии (ANATF) вплоть до 2024 года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Данное решение было принято в ходе совета фонда, которое состоялось 19 октября в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Известно, что на видеовстрече присутствовали представители стран-членов НАТО и 28 стран-доноров фонда.

Целевой фонд афганской национальной армии, созданный в декабре 2006 года, служит для обеспечения обязательств международного сообщества по поддержке правительства Афганистана в его усилиях по созданию национальных сил обороны и безопасности.