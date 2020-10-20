Киев, , 14:08 — REGNUM Депутаты из фракции «Слуга народа» отправятся в Донбасс за свой счет, заявила журналистам в кулуарах Рады 20 октября депутат политической силы, кандидат от «Слуги народа» в мэры Киева Ирина Верещук.

«У нас много людей согласились (отправиться за свой счет)… Будут добираться за свой счет, государство не будет брать расходы на питание и передвижение», — уточнила политик.

Также она добавила, что некоторые народные депутаты ранее были волонтерами и поэтому не поедут в Донбасс «с пустыми руками».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня, выступая с посланием Раде, президент Зеленский заявил, что 21 октября 120 депутатов Верховной рады нынешнего созыва от фракции «Слуга народа» поедут в Донбасс.

Президент заявил, что очень рад тому обстоятельству, что депутаты отправляются «не в Турцию или на Мальдивы, как раньше», а поедут на передовую, «узнают о ситуации там не из социальных сетей, а от наших военных и местных жителей».