Брюссель, 20 октября 2020, 14:10 — REGNUM Еврокомиссия уведомила власти Кипра и Мальты о расследовании, связанном с продажей европейского гражданства — так называемых золотых паспортов. Сответствующее заявление ЕК опубликовала 20 октября.
«Еврокомиссия открывает процедуру устранения нарушений против Кипра и Мальты за «продажу» гражданства ЕС», — говорится в заявлении.
По итогам расследования названным островным государствам могут грозить санкции.
Как сообщало ИА REGNUM, Евросоюз не раз критиковал кипрскую программу выдачи «золотых паспортов» в обмен на инвестиции. Для получения такого паспорта жить в стране не нужно, при этом его получатель может посещать без визы более 150 стран мира, а также жить, работать или учиться в ЕС.
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