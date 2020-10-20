Москва, , 13:57 — REGNUM Распоряжение о награждении генерального директора Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС) Андрея Романченко медалью Столыпина II степени подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Текст документа 20 октября обнародован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За заслуги в развитии отечественного телерадиовещания и многолетнюю добросовестную работу наградить медалью Столыпина П. А. II степени генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Романченко Андрея Юрьевича», — говорится в распоряжении.

Отметим, Андрей Романченко находится на посту главы РТРС с 2010 года и ранее от был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 октября указ о награждении главы департамента здравоохранения столицы России Алексея Хрипуна и главврача столичной станции скорой и неотложной медпомощи Николая Плавунова орденами Александра Невского подписал президент России Владимир Путин.